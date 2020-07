Etnel tegen Hoefdraad: “Wij gaan u opsluiten in 2020”

NPS politica Patrcia Etnel heeft dinsdag op niet mis te verstane wijze laten weten dat er wederom een in staat van beschuldiging stelling tegen de Surinaamse ex-minister Gillmore Hoefdraad komt. “Wij gaan u opsluiten in 2020. Het Recht gaat zegevieren” zei Etnel op haar Facebook pagina.

In april dit jaar diende het Openbaar Ministerie een verzoek in bij De Nationale Assemblée (DNA) om minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, op grond van artikel 1 van de Wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers. De procureur-generaal (pg) verdenkt hem van tien strafbare feiten. Een NDP meerderheid van de toenmalige DNA wees het verzoek toen af.

“De DNA vergadering voor het wederom instaat van beschuldiging stellen van dhr Hoefdraad is in voorbereiding. En dit keer stemt het parlement vóór en de pg verkrijgt toestemming! De procedure voor alle duidelijkheid is wel: eerst een huishoudelijke vergadering en dan pas de openbare vergadering” zegt Etnel.

Ze besluit met de woorden: “Volk van Suriname, u heeft uw stem uitgebracht en met uw stem op 25 mei het mandaat gegeven aan de leiders van de coalitie om allen die gestolen hebben van het volk strafrechtelijk te laten vervolgen.”