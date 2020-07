COVID-19 pandemie aan het groeien in Suriname

De COVID-19 pandemie is aan het groeien in Suriname. In de periode van 25 mei tot 21 juli daalde het aantal besmette gevallen landelijk gestaagd. Na 22 juni zien we dat er een stijging plaatsvindt. Dit heeft epidemioloog Ingrid Krishnadath, aangegeven in haar presentatie, tijdens COVID-19 persconferentie op 21 juli.

Op basis van de het overzicht van de huidige cijfers kan gesteld worden dat aantal besmette gevallen om de vijf dagen meer wordt. “Hetgeen wilt zeggen dat de epidemie aan het groeien is in Suriname. We moeten eigenlijk kijken wat wij daaraan moeten doen.” In haar presentatie gaf de epidemioloog ook aan dat geconstateerd is dat er een verschuiving van de besmetting van Paramaribo-Noord naar het zuiden van Paramaribo te waarnemen is.

Infectioloog Stephen Vreden heeft de Surinaamse samenleving opgeroepen om gezamenlijk verantwoordelijk om te gaan. “Indien we COVID-19 daadwerkelijk willen aanvechten, dan dient iedereen die symptomen krijgt spoedig contact op te nemen met 178 of in contact treden met de huisarts”, aldus dokter Vreden.