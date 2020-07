Adhin boos na valse beschuldiging van SR Herald over uitgifte houtconcessie aan ex-vp

De voormalige vice-president van Suriname Ashwin Adhin, is niet te spreken over een artikel dat de Surinaamse nieuwssite SR Herald dinsdag publiceerde waarin Adhin in verband gebracht met de uitgifte van een houtconcessie. De ex-vp noemt het een ernstige, valse beschuldiging van SR Herald zonder verificatie van de feiten.

“De naam Ashwin Adhin wordt hier ten onrechte in verband gebracht met de uitgave van een houtconcessie en of aandeel in een houtbedrijf. Ik vraag de mensen van dit nieuwsmedium om beter onderzoek te doen voordat men namen noemt. De kamer van koophandel en fabrieken in Suriname beter bekend als de KKF, zal aangeven dat ik geen enkel band heb met enig houtbedrijf. Dat is ook niet mogelijk als vice-president. Dat hoort men als medium ook te weten” zei Adhin op zijn eigen Facebook pagina.

Hij geeft verder aan dat het nieuwsmedium SR Herald zonder onderzoek iets heeft geplaatst. “Daar er als bron is aangegeven een interview van een persoon, verwacht je een vorm van wederhoor. Opvallend is dus het feit dat ik door geen van de berichtenmakers van deze site gecontact werd omtrent deze ernstige beschuldiging van betrokkenheid en aandeel” aldus Adhin.

Hij gaf aan dat zijn advocaat aan de de site srherald.com zal eisen om de berichtgeving te rectificieren, gelet op deze ernstig valse beschuldiging zonder verificatie van de feiten. “Laten wij kijken of die correctie net zo gemakkelijk en snel gedaan word, zoals men de valse beschuldiging geplaatst heeft” besloot de voormalig vp van Suriname.

SR Herald heeft vrijwel onmiddellijk na het verschijnen van Adhin’s bericht, de passages over zijn vermeende betrokkenheid uit het bericht verwijderd. Het bericht van Adhin: