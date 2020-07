Aangetroffen computers en printers niet van kabinet president

Via verschillende media werd dinsdag een filmpje en verhaal gepost, waarin te zien zou zijn dat de politie computer apparatuur op een adres in Paramaribo ophaalt. Beweerd werd dat het zou gaan om apparatuur dat eerder gebruikt werd op het kabinet van de president en zou zijn verdwenen.

De redactie van Waterkant.Net heeft echter op basis van informatie van de politie, begrepen dat dit niet het geval is. Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, geeft aan dat het niet gaat om apparatuur van het Kabinet, maar om afgeschreven en afgedankte oude computer spullen van een ander departement.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken had deze spullen afgeschreven en laten afvoeren als afval. Een persoon die hiermee belast was had een deel van de afschreven spullen naar zijn woonadres gebracht om de spullen te slopen voor onderdelen. De politie kreeg een tip hierover en besloot het adres aan te doen voor onderzoek.

Daar werden daadwerkelijk enkele computers en printers aangetroffen. De persoon in kwestie verklaarde tegenover de politie dat het om afgeschreven spullen van Buza ging die door hem weggegooid moesten worden. De politie nam de spullen in beslag en bracht de man over naar het bureau voor verder onderzoek.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het inderdaad om afgeschreven en afgedankte spullen ging zoals de persoon beweerde. Hij werd daarom direct heengezonden.

De politie betreurt het dat de berichtgeving een eigen leven is gaan leiden op social media. Kwalijk is ook dat andere media zonder verificatie bij de politie, de berichtgeving op social media klakkeloos hebben overgenomen.

