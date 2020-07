Verontschuldigingen Hoefdraad aan gepensioneerden voor late uitbetaling

Ex-minister van financiën in Suriname, Gillmore Hoefdraad, heeft zijn verontschuldigingen uitgebracht aan gepensioneerden voor de late uitbetalingen van hun pensioen. “Ondanks de situatie in het land heb ik toch geautoriseerd dat de TWK, koopkracht versterking en de COVID uitkering aan de gepensioneerden is uitgekeerd” aldus Hoefdraad maandag op Facebook.

Onze regering heeft altijd het sociale voorop gesteld zegt de oud-minister. “De instructies vanuit financiën zijn op de 14de en in de loop van de 15de gestuurd naar de Centrale Bank. Jammer genoeg is het niet op tijd verwerkt.”

Per eind 15 juli, 2020, de laatste dag dat hij een overzicht kreeg van de rekeningen zou er volgens Hoefdraad SRD 313 miljoen (293.3 besteedbaar) achtergelaten zijn waarbij de pensioenen, AOV en zeker het grootste deel van de salarissen gedekt kunnen worden.

“De uitdagingen zullen in de vakantie gelden en subsidies zijn. Het land is in zwaar weer maar we hebben ons uiterste best gedaan om het brood op tafel te leggen”, aldus Hoefdraad: