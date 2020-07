Ramdin voorzitter Cariforum tot juni 2021

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is de nieuwe voorzitter van de Cariforum. Suriname is sinds 1 juli 2020 voor een jaar voorzitter van Cariforum, een Group van Caribische landen welke als counterpart dient voor de onderhandelingen met de Europese Unie met betrekking tot economische en technische samenwerking.

Ramdin had vandaag de 2e virtuele vergadering omtrent de aan de gang zijnde post Cotonou onderhandelingen voorgezeten. De Cotonou overeenkomst is het resultaat van jarenlange onderhandelingen in de jaren 70, welke de samenwerkingrelatie tussen EU en de Afrikaanse, Caribische en Pacificische landen regelt. Thans wordt gewerkt aan een vervolg overeenkomst. De aanpak en inrichting van de relatie is gewijzigd in die zin dat naast een algemene overeenkomst welke voor de hele ACP Groep zal gelden, met elke regio een aparte protocol zal worden ondertekend.

De hoofdstukken waarover substantiele onderhandelingen plaatsvinden gaan over mensenrechten, democratie, bestuur en samenlevingen waar de individuele burger centraal staat. Hiernaast worden in vervolghoofdstukken het milieu, de economie, duurzame groei, klimaatverandering, vrede en veiligheid aan de orde gesteld.De onderhandelingen zijn in de laatste fase beland. De ingangsdatum voor de nieuwe overeenkomst is 1 januari 2021.