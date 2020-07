Medewerker Ket Mien & Co positief getest op COVID-19

In Suriname is een medewerker van de bekende cosmeticawinkel in de binnenstad van Paramaribo, Ket Mien & Co, positief getest op COVID-19. De medewerker vertoonde griepsymptomen en heeft zich toen laten testen, waarna het resultaat positief uitwees.

De overige medewerkers zijn momenteel in zelfquarantaine en hun gezondheidstoestand wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het bedrijf is momenteel gesloten voor grondige ontsmetting en schoonmaak. Ket Mien & Co opent haar deuren weer op dinsdag 28 juli.

Op Facebook schreef het bedrijf het volgende hierover:

