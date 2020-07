‘Geen enkele computer of printer op Kabinet van de President aangetroffen’

De Surinaamse president Santokhi heeft met eigen ogen moeten aanschouwen, dat er inderdaad computer apparatuur is weggenomen bij een overheidsorganisatie zoals een maand geleden al geroepen werd. Toen de president vrijdag aan het werk ging op het Kabinet van de President, merkte hij dat er geen enkele computer of printer op kantoor was.

Santokhi zei dit maandagavond in het Apintie programma ‘To the point’. “Er waren nul computers op het Kabinet” aldus een verontwaardigde president. Hij heeft dit maandag ook aangekaart tijdens een meeting met het personeel van het Kabinet in de Congreshal.

De president zei daarbij dat hij rekening houdt met de mogelijkheid dat de spullen tijdens de transitiefase ‘veilig zijn opgeborgen’ en riep op om apparatuur terug te brengen. Als dat niet gebeurd, zal er een onderzoek worden opgestart om de spullen te achterhalen.

De Surinaamse krant De West bracht een maand geleden het nieuws dat er na de uitslag van de verkiezingen in Suriname al enkele weken van alles en nog werd weggedragen uit overheidsgebouwen.

Kantoorbenodigdheden zoals laptops, printers, kantoorstoelen en ander apparatuur op de verschillende ministeries, worden gewoon naar huis meegenomen, schreef de krant toen.