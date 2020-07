Dood gevonden vrouw in woning Munder is 22-jarige Chanel V.

De vrouw wiens lichaam maandagmiddag levenloos werd aangetroffen te Munder, is de 22-jarige Chanel V. Haar stoffelijk overschot werd in een bloedplas ontdekt, door een tante die op hetzelfde erf met meerdere huizen aan de Njoenkondrestraat woont.

De tante zou haar nichtje zaterdag voor het laatst hebben gezien, in het gezelschap van een ander persoon. Toen ze maandag niets van de jonge vrouw vernam, besloot ze het huis van Chanel met een reservesleutel die zijn in bezit heeft, te openen.

Ze trof daarna tot grote schrik haar nichtje dood aan. De politie werd ingeschakeld en is op dit moment bezig met het onderzoek.

Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een misdrijf. Het lichaam van de 22-jarige vrouw is daarom hangende het onderzoek door het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.