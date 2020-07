Surinaamse president Santokhi getrouwd met levenspartner Mellisa

De kersverse president van Suriname Chan Santokhi is zondagavond getrouwd met zijn levenspartner Mellisa Seenacherry. De twee gaven elkaar het ja-woord tijdens een besloten huwelijksceremonie in hun woning te Lelydorp.

Eerder op de dag plaatste de president een berichtje op zijn facebook pagina: “Met vreugde kan ik jullie meedelen dat ik vandaag in klein gezelschap met mijn partner Mellissa trouw.”

First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry is jurist en onlangs beëdigd tot advocaat. In een interview met de STVS vorige week gaf ze aan dat ze haar man zal ondersteunen in zijn functie als president: