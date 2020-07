SUPPORT-SU haalt driemaal streefbedrag op voor voedselpakketten project

De crowdfunding van het SUPPORT-SU voedselpakketten project is gisteren afgesloten en heeft uiteindelijk drie maal het streefbedrag opgeleverd. Dat hebben de initiatiefnemers bekend gemaakt. In totaal is 15.000 euro aan donaties opgehaald, waarvan 83% uit Nederland kwam. Met het geld zullen voedselpakketten geleverd worden aan gezinnen in Suriname, die het zwaar hebben door de COVID-19 crisis.

Het doel van het project is om ondersteuning te bieden aan behoeftige gezinnen tijdens de corona- en economische crisis. Het is geen structurele oplossing voor het probleem, maar geeft wel een duwtje in de rug, aldus een van de initiatiefnemers.

“Vanuit het hele SUPPORT-SU team, zowel in Suriname als Nederland, willen we iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan ons project in welke vorm dan ook ontzettend bedanken. Dankzij jullie geweldige steun hebben wij 3x ons initiële streefbedrag kunnen ophalen en kunnen we 3x zoveel gezinnen ondersteunen met een voedselpakket!” meldt de organisatie.

De leveringen van de pakketten zijn momenteel nog gaande en de Surinaamse organisatie probeert in alle districten gezinnen te ondersteunen met een voedselpakket. Zondag werden er 100 voedselpakketten geleverd in de districten Saramacca, Commewijne, Paramaribo en Wanica.

Enkele cijfers met betrekking tot de donaties: