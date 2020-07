Politie houdt 28-jarige Pakistaan in Suriname aan wegens oplichting

De politie in Suriname heeft zojuist deze foto vrijgegeven van de 28-jarige Pakistaanse verdachte Ali Mohamed A. Hij is op woensdag 15 juli door de politie van Recherche Midden in samen werking met leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in Suriname in de kraag gevat. Ali Mohamed werd sedert juni 2018 officieel opgespoord ter zake oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat Ali Mohamed zich voordeed als jurist en mensen voorhield dat hij hun juridische belangen kon behartigen. Ali Mohamed wist zodoende geld af te troggelen van een aantal personen. Toen zijn slachtoffers erachter kwamen dat hij hun in de maling had genomen, deden zij aangifte bij de politie.

Ali Mohamed wist uit handen van de politie te blijven tot woensdag 15 juli toen hij op een locatie te Paramaribo-Noord werd aangehouden. Ali Mohamed geeft toe dat hij geld van een aantal mensen wist af te troggelen door zich voor te doen als jurist. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, door de politie, in verzekering gesteld.

Alle mensen die zijn beet genomen door Ali Mohamed A. worden opgeroepen in kontakt te treden met de afdeling Recherche Midden. Deze afdeling is ondergebracht op het politie bureau De Nieuwe Grond en is te bereiken op de telefoonnummers 582203 en 582050 aldus de politie.