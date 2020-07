Ex-minister Getrouw weg bij NDP na ‘ernstige inbreuk op zijn integriteit’

De Surinaamse ex-minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, is weg bij de Nationale Democratische Partij (NDP) in Suriname. Getrouw heeft zijn lidmaatschap van de partij van ex-president Bouterse opgezegd. Volgens de Surinaamse nieuwssite Starnieuws heeft Getrouw te kennen gegeven dat er een ernstige inbreuk is gemaakt op zijn integriteit.

Starnieuws zegt niet te hebben kunnen achterhalen wat er precies gebeurd is. Afgelopen woensdag nam het Surinaamse Hof van Justitie formeel afscheid van Stuart Getrouw, die vanaf april 2018 minister van het departement voor Justitie en Politie was.

Donderdag kwam plotseling het nieuws over de opzegging van zijn lidmaatschap van de NDP.