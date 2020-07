VIDEO: Bordo brengt bezoek aan Nickerie met helikopter

Het was het gesprek van afgelopen zaterdag in Nickerie. Joël Martinus meer bekend als Bordo, heeft dit weekend per helikopter een bezoek gebracht aan Nickerie. De ondervoorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij in Suriname (ABOP) vertelde dat het ging om een privé bezoek aan Nickerie.

Het was een bezoek om te chillen vertelde Bordo aan Action Nieuws. Hij was er niet om politiek te bedrijven, maar nam een weekend-fatu met wat vrienden in het rijstdistrict. In het filmpje hierboven legt Bordo uit wat het doel van het bezoek was.

Ook ging hij in op de huidige politieke ontwikkelingen in het land, waarbij zijn partij ABOP een belangrijke rol vervult.