President Santokhi trouwt vandaag met levenspartner Melissa Seenacherry

Een paar dagen geleden ontkende de nieuwe president van Suriname Chan Santokhi de geruchten over een ‘geheim’ huwelijk met zijn levenspartner Melissa Seenacherry nog. De Surinaamse nieuwssite Starenieuws meldt echter dat de president vandaag gaat trouwen met zijn partner.

Starnieuws schrijft dat Santokhi en Seenacherry al jarenlang met elkaar samenwonen. Het paar heeft besloten nu in het huwelijk te treden. De nieuwssite verneemt dat de huwelijksvoltrekking later op dag plaatsvindt in besloten huiselijke kring.

Santokhi bevestigde zaterdag aan leden van de regering dat hij zondag in huiselijke kring in het huwelijk treedt. De president is eerder getrouwd geweest en is jaren geleden gescheiden.