Het totaal aantal mensen dat in Suriname besmet is geraakt, sinds de uitbraak van de corona pandemie in het land, is zaterdag de 1.000 gepasseerd. In totaal zijn 1.001 personen positief bevonden sinds de telling begon in maart. Op dit moment zijn er volgens de teller van de officiële COVID-19 website 371 actieve cases.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de 20ste doden gemeld. De teller wordt vanaf zaterdag maar 1 keer per dag aangepast om 20.00u.