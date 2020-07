Minister Pokie: ‘Iedere Surinamer heeft recht op een stuk grond’

Diana Pokie is gisteren officieel begonnen als nieuwe bewindvoerder op het ministerie van Grond- en Bosbeheer. De nieuwe minister is van mening dat iedere Surinamer recht heeft op een stuk grond of de mogelijkheid moet hebben om aan ondernemerschap te doen.

“De leefgemeenschappen in het binnenland moeten niet de dupe worden van hebzucht en grondroof, maar moeten ook het profijt eruit halen indien een multinational bos wenst te exploiteren” zei de bewindsvrouw gisteren ook bij een kennismakingsbijeenkomst met directie, staf en personeel van het departement.

Minister Pokie zal vanuit haar politieke verantwoordelijkheid het beleid van de regering moeten uitvoeren, waarbij zij bijgestaan zal worden door de leiding van het ministerie en zijn structuren.