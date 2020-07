Lijk van man die van Bosjebrug sprong geborgen

Het ontzielde lichaam van een man, die in de nacht van donderdag op vrijdag van de Wijdenboschbrug in Suriname sprong, is vanmiddag geborgen.

Zijn voertuig werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.00u onbeheerd op de brug aangetroffen. De politie nam toen de auto in beslag en startte een onderzoek naar de eigenaar. De familie van de man kwam in beeld en gaf de politie te kennen dat hij ook sinds donderdagnacht niet meer thuis is gekomen. Vervolgens werd een zoektocht op de rivier op touw gezet.

Vanmiddag werd een lijk gesignaleerd in de Surinamerivier ter hoogte van Marina Durga. Vanwege de sterke stroming verplaatste het ontzielde lichaam helemaal in de buurt van VABI. Het stoffelijk overschot werd daar uiteindelijk uit het water gehaald door de maritieme politie. Familieleden hebben de man positief herkend.

Het lijk is door de politie na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.