Isolatie en quarantaine accommodatie te Stoelmanseiland in voorbereiding

De Medische Zending en NCCR zijn drukdoende met het treffen van voorbereidingen voor het opzetten van isolatie en quarantaine accommodatie in het dorp Stoelmanseiland. “Niet iedereen hoeft naar de stad te komen. Voor personen bij wie de verschijnselen erg zijn of erger worden, zal daar de nodige zorg worden geboden, in afwachting op het afvoeren van de patiënten naar Paramaribo”, aldus Maureen Van Dijk, vertegenwoordiger van de Medische Zending in Suriname.

De MZ-vertegenwoordiger heeft vrijdag tijdens de persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam ook informatie gedeeld over de situatie in het binnenland. Van 11 tot 15 juli is een medisch team geweest naar het oosten van Suriname, in het gebied tussen Drie Tabbetje en Stoelmanseiland.

Het team is afgelopen woensdag teruggekeerd met 31 swabs, waaruit 23 personen positief zijn getest. “Het betekent dat er meer mensen zijn die positief zijn in dat gebied. Het gaat om de dorpen; Polo Kaba, Sang Beng Du Mi, Mooi Taki, Poeketie, Oeng Poesoe, Man Lobi, Wang Vinga, Stoelmanseiland, Goninikreek, Gan Kaba en Nason.”

De MZ-vertegenwoordiger heeft verder aangegeven dat er ook een missie met 14 swabs teruggekeerd is uit Apetina. In dit gebied hebben burgers ook COVID-19 symptomen of klachten. De resultaten van deze swabs worden vandaag verwacht.