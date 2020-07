VIDEO: ‘Kroonprins’ Bordo geeft gouden medailles aan Santokhi en Brunswijk

Een opmerkelijk cadeau gisteren voor de nieuwe president en vice-president van Suriname; ABOP ondervoorzitter Joël Martinus, beter bekend als Bordo, heeft Santokhi en Brunswijk elk een gouden medaille geschonken. Het gaat om medailles van 100 gram, gemaakt van Surinaams goud.

Santokhi zei dat het cadeau, met een vermoedelijke waarde tussen de 3.500 en 4.500 US$, een teken is van dat er een gouden toekomst weggelegd is voor Suriname. Samen zal dat worden bereikt. Met het goud zal beleid gemaakt worden voor elke Surinamer, merkte de president op.

Bordo viel gisteren op omdat hij gekleed was als een soort prins, met een gouden kroon op z’n hoofd. Een filmpje van het schenken van de medailles: