Nieuwe minister Volksgezondheid: focus op bewustwording bij aanpak COVID-19

De kersverse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin (foto) heeft zojuist tijdens de eerste persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam onder de nieuwe regering, het nieuwe beleid bekend gemaakt. Ramadhin zei ondermeer dat de focus bij aanpak van COVID-19 nu gericht zal zijn op bewustwording.

Ook zal de communicatie vanuit de officiële COVID-19 website aangepast worden. Zo zal de teller van het aantal besmettingen slechts 1 keer per dag worden ge-update en wel om 20.00u ’s avonds. Daarnaast zal er elke dag een situation report door de afdeling epidemiologie van het BOG worden uitgebracht.

Minister Ramadhin bracht ook dank uit aan allen die betrokken zijn bij de bestrijding van het virus in Suriname. Hij gaf verder aan dat hij als minister op instructie van de regering, tijdelijk de coördinatie over de COVID aanpak in Suriname heeft.

De persconferentie is hier terug te zien:

