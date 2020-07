Man rijdt schutting ex-vriendin opzettelijk kapot

Govindra H. heeft deze week de stenen schutting van de woning van zijn ex-vriendin in Suriname opzettelijk kapotgereden. Volgens de politie had de man een relatie van acht jaar met zijn ex-vriendin. Zij hebben samen een kind van zes jaar. Afgelopen december is de relatie beëindigd.

De man was oneens over de beëindiging en bleef de vrouw belagen. Hij ging vaker naar de woning van zijn ex-vriendin om te kijken als iemand op bezoek was. Hij vroeg de vrouw om weer samen te zijn, maar zij weigerde steeds en stuurde hem weg.

De man ging deze week weer bij zijn ex-vriendin en zij stuurde hem wederom weg. Hij ging daadwerkelijk weg, maar kwam na enige tijd terug en ging behoorlijk tekeer. De vrouw maakte de man toen weer duidelijk dat zij hem niet meer wilde. De man ging toen naar zijn auto en reed de schutting opzettelijk kapot.

De vrouw deed aangifte contra haar ex-partner voor belaging, bedreiging en vernieling. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.