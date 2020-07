Drugsgebruiker die een beetje marihuana voor zichzelf plantte aangehouden

De politie van het bureau Uitvlugt heeft op vrijdag 10 juli 15 marihuana plantjes in beslag genomen op een locatie in hun werk ressort. De marihuana teler, in deze de 34-jarige Faroz H., was op dat moment niet ter plaatse. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Deze zaak werd voor verder onderzoek door de politie van bureau Uitvlugt overgedragen aan de collega’s van de afdeling Narcotica Brigade. Een dag na de ontdekking en inbeslagneming van de plantjes is Faroz aangehouden.

De man heeft toegegeven dat hij de marihuana geplant heeft. Voorts dat de marihuana bestemd was voor eigen gebruik omdat hij al twaalf jaren drugsgebruiker is.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Faroz in verzekering gesteld door de politie. Binnen de Wet Verdovende Middelen is het telen van marihuana strafbaar, meldt de politie.