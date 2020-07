VIDEO: Onafhankelijkheidsplein klaar voor inauguratie nieuwe president van Suriname

Hier op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo gaat het donderdag gebeuren; de inauguratie van de nieuwe president en vice-president van de Republiek Suriname, alsook de beëdiging van de nieuwe ministers. Dit zal ook live worden uitgezonden door o.a. STVS, Apintie en ABC. De buitengewone vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) vangt om tien uur ’s morgens aan.

Omstreeks 14.30 uur vindt de parade/defilé plaats rondom het Onafhankelijkheidsplein. Vanwege de Covid-19 pandemie zullen alleen genodigden worden toegelaten tot deze activiteit die ook live zal worden uitgezonden.

Aansluitend op de inauguratie zal er gelegenheid zijn tot het begroeten van Z.E. President Chandrikapersad Santokhi, vice-president Ronnie Brunswijk en het regeerteam tijdens een presidentiële roadshow. Die start op de hoek van de Fred Derby- en Sophie Redmondstraat.

Er zal met 3 soundtrucks gereden worden met daarop o.a. de president, de vice-president, het regeerteam en enkele bekende muziekformaties. Het publiek is van harte welkom met eigen voertuig aan te sluiten in de stoet of u neemt plaats langs de kant van de weg en/of op de verschillende hotspots.

Op de route zijn er vier hotspots: De Olifant (16:00 uur), Sportcomplex Kwatta (17:00 uur), Hoek Menckendam/Martin Luther Kingweg (18:00 uur) en Lelydorp (18:50 uur).

Woensdag was er de vooroefening van de parade/defilé:

Woensdag was er de vooroefening van de parade/defilé voor de inauguratie van de nieuwe president (beelden (c) KPS) Posted by Waterkant.Net on Wednesday, 15 July 2020