Narcotica Brigade Suriname houdt 3 drugsdealers aan

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade, bijgestaan door leden van de Narcotic Intelligence Unit (N.I.U), hebben op donderdag 9 juli een inval gepleegd op een woonadres te Kwatta. Daarbij zijn de 34-jarige Marinio C. en de 60- jarige Ashwin L. aangehouden op verdenking van drugsverkoop.

Verschillende illegale drugssoorten zijn op het woonadres aangetroffen en in beslag genomen. De politie heeft ook een geldbedrag in beslag genomen omdat het vermoeden bestaat dat het geld van drugsverkoop afkomstig is.

In het verlengde van de aanhouding van Marinio en Ashwin is ook de 19-jarige Arsinio aangehouden, die bij de politie bekend staat als drugsverkoper. Arsinio heeft toegegeven dat hij hand en spandiensten verleent aan Marinio en Ashwin bij de verkoop van drugs.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie zijn alle drie verdachten in verzekering gesteld.