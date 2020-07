In Suriname is zojuist op het Onafhankelijkheidsplein de Buitengewone Openbare Vergadering van de Nationale Assemblée begonnen, in verband met de inauguratie van de nieuwe president en vice-president van Suriname. De ceremonie is hieronder live te volgen.

Ook op Facebook via ABC Online, Apintie en ATV. In Nederland is dit op TV te volgen via Ziggo kanaal 75 en KPN kanaal 93.

