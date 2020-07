In een week tijd 175 nieuwe coronabesmettingen in Suriname

In een week tijd zijn er 175 nieuwe coronabesmettingen genoteerd in Suriname. Woensdag 8 juli stond de teller nog op 665 en een week later zijn er in totaal 840 personen positief getest sinds de uitbraak begin maart. Woensdag 15 juli zijn er maar liefst 39 personen positief bevonden op het gevreesde virus en 29 genezen verklaard.

Door het versoepelde ontslagbeleid dat in de eerste week van juli was aangekondigd, zijn er in de afgelopen periode veel patiënten genezen verklaard en mensen in quarantaine naar huis gestuurd. Repatrianten die vanuit Nederland Suriname binnenkomen, worden door het aangepast beleid ook niet meer in overheidsquarantaine geplaatst. Ze moeten wel bij aankomst 14 dagen in thuisquarantaine blijven.

Maandag 13 en woensdag 15 juli was er geen persconferentie van het Surinaamse COVID-19-managementteam. Op beide dagen is er geen verklaring daarvoor gegeven. Het COVID-19-managementteam zal vandaag haar werk overdragen aan een nieuw team van de regering Santokhi-Brunswijk.

Het aantal actieve cases bedraagt nu 249. 5 personen liggen op Intensive Care, 573 personen zijn genezen en 18 zijn overleden. Momenteel bevinden zich 239 personen in quarantaine. 10 coronapatiënten zijn niet te bereiken om afgezonderd te worden.