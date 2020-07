Dieven betrapt bij het stelen op terrein politiebureau

In Suriname zijn twee mannen dinsdagavond kort voor middernacht betrapt bij het stelen op een terrein van een politiebureau in Paramaribo.

De verdachten waren bezig in te breken in een beslag genomen voertuig op het terrein, toen zij betrapt werden door een politieman. Toen de daders de politieman zagen, renden zij weg en sprongen over de omrastering van het terrein. Daarna renden de mannen in verschillende richtingen.

Bij het springen over de omrastering lieten de dieven een zwarte zak met inhoud vallen. In de zak trof de politie een complete zijspiegel aan, die van een in beslag genomen voertuig was losgemaakt.

De sterke arm wist één van de verdachten, de 36-jarige B.H., aan te houden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van zijn compaan.