Aangehouden directielid Hausil van CBvS ligt in ziekenhuis

Aangehouden directielid Faranaz Hausil van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ligt momenteel onder politiebewaking in het ziekenhuis. Hausil werd na haar in verzekeringstelling onwel en is toen afgevoerd naar een ziekenhuis waar zij is opgenomen.

Het 48-jarige directielid (directeur Legal, Compliance & International Affairs) is als verdachte aangemerkt in het onderzoek met betrekking tot vermeende malversaties gepleegd op de CBvS. De gewezen governor van de bank Robert van Trikt en zijn zakenpartner Ashween Angoe, zijn eerder al in verzekering gesteld.