‘Wij slaven van Suriname’ na 86 jaar in Nederlandse bestsellerlijst

In 1934 publiceerde Anton de Kom zijn meesterwerk Wij slaven van Suriname, een persoonlijke, literaire en algemene geschiedschrijving en een felle aanklacht tegen racisme en uitbuiting. Nu, 86 jaar later, komt het boek binnen op nummer 30 in de Nederlandse Bestsellerlijst (de Bestseller60).

Anton de Kom (1898 – 1945) is een van de belangrijkste stemmen in de antikoloniale beweging van de 20e eeuw. ‘Vrijheidsstrijder, verzetsheld, vakbondsman, activist, schrijver en banneling’ staat er op het voetstuk van zijn beeld op het Anton de Komplein in Amsterdam. In de jaren dertig werd De Kom verbannen uit Suriname. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij actief in het Nederlandse verzet. Op 24 april 1945 overleed hij in een Duits concentratiekamp.

Wij slaven van Suriname werd op 31 januari 1934 gepubliceerd door uitgeverij Contact. Het was het eerste boek waarin de Surinaamse geschiedenis beschreven werd vanuit antikoloniaal gezichtspunt, door een afstammeling van slaafgemaakten die de gevolgen van de koloniale overheersing aan den lijve had ondervonden. Na de Tweede Wereldoorlog was Wij slaven van Suriname lang niet of moeilijk verkrijgbaar. In de jaren zestig werd het herontdekt door studenten van de Surinaamse Studenten Unie. Diverse organisaties en activisten zetten zich sindsdien in voor zijn intellectuele nalatenschap.

In juni 2020 werd bekend dat Anton de Kom is opgenomen in de Canon van Nederland.

Anton de Kom – Wij slaven van Suriname | Met inleidingen van Mitchell Esajas, Tessa Leuwsha en Duco van Oostrum | gebonden met stofomslag | 216 blz. | ISBN 9789045041094 | € 20,00