Student (22) met 40 cocaïne bolletjes in onderbroek op Zanderij aangehouden

Ook in het huidige corona tijdperk proberen drugskoeriers in Suriname hun slag te gaan. Dat bleek afgelopen weekend toen het BID team van de politie, de 22-jarige Rafael V. op de luchthaven te Zanderij betrapte met 40 cocaïne bolletjes. Hij had ze in zijn onderbroek, dichtbij zijn geslachtsdeel, verstopt meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Rafael stond zaterdag 11 juli op het punt Suriname te verlaten na zijn vakantie in het land te hebben doorgebracht. Hij viel bij de visitatie op de J.A. Pengel internationale luchthaven te Zanderij door de mand en werd aangehouden. De jogeman die de Nederlandse nationaliteit bezit en beweert student te zijn, is voor verder onderzoek overgedragen aan de collega’s van de afdeling Narcotica Brigade.

Rafael heeft verklaard dat hij de drugs naar Nederland wilde smokkelen. Voorts dat hij 1.500 euro zou ontvangen van zijn opdrachtgevers, als het hem gelukt was de bolletjes met cocaïne af te leveren in Nederland. Dit zou de tweede keer zijn dat Rafael cocaïne wilde smokkelen vanuit Suriname naar Nederland.

De eerste keer is het hem gelukt door de controle te komen zowel in Suriname als in Nederland, meldt de politie.