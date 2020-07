‘Raadadviseurs van Bouterse benoemd tot ‘landsdienaren’ met ministerssalaris’

De Surinaamse krant Dagblad Suriname meldt vanmorgen dat de raadadviseurs van de scheidende president Desi Bouterse, onlangs zouden zijn benoemd tot landsdienaren. Ze krijgen daarbij een ministerssalaris, schrijft de krant op haar voorpagina.

Het gaat daarbij onder andere om de NDP loyalisten Jules Wijdenbosch, Errol Alibux en Eddy Jozefzoon (foto). De drie werden bij resolutie van 27 september 2011 door Bouterse benoemd tot raadsadviseurs. Wat die functie inhoudt is tot op de dag van vandaag niet duidelijk.

Wijdenbosch, Alibux en Jozefzoon hebben al die tijd een salaris van meer dan 20.000 SRD per maand ontvangen. Dat is evenveel als het salaris van een minister in Suriname.

Wat ze in hun functie als landsdienaren voor dit ministerssalaris gaan doen is ook niet duidelijk. Critici zien deze benoeming door de NDP-regering, als de zoveelste stap om hun politieke vrienden nog snel even te accomoderen.