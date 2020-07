Man overleden in ‘short stay’ pension te Nickerie

In Suriname is een man dinsdagmiddag overleden in een zogenoemd ‘short stay‘ pension. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit rond 16.00u is gebeurd, in een pension gevestigd in de Van Pettenpolder te Nickerie.

Volgens de eerste informatie zou de man in het gezelschap zijn van een vrouw. De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. De vrouw is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

Een ingeschakeld arts stelde officieel de dood vast. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend of het ontzielde lichaam van de man, hangende het onderzoek door het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag is genomen.