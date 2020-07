Juspol-minister Getrouw overhandigt herzien Nationaal Resocialisatieplan 2020

Minister Stuart Getrouw heeft de herziende versie van het Nationaal Resocialisatieplan 2020 overhandigt aan de directeuren van het ministerie van Justitie en Politie in Suriname. De herziening van het plan was noodzakelijk vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen en de waarborging van de rechtsbescherming en adequate veiligheid voor de gehele Surinaamse samenleving.

Het document is op maandag 13 mei door de justitie-minister overhandigt aan de directeur Operationele Diensten, Olton Helstone en de directeur Justitie, Marianne Chin A Fat. Het doel van dit plan is om te voorkomen dat de gedetineerden na het uitzitten van hun straf terugkeren in de gevangenis. Volgens directeur Helstone is het erg belangrijk dat wij als land niet werken aan een draaideur crimineelsysteem. “Het streven is erop gericht om met de uitvoering van het resocialisatieplan het recidivecijfer van ongeveer 45 % dat een stijgende trend vertoont, terug te dringen”.

Het herziende Nationaal Resocialisatieplan is te rekenen vanaf 01 mei 2020 voor de periode van vijf jaren en dus tot 01 mei 2025. Volgens de ministeriële beschikking moet het resocialisatieproces geschieden aan de hand van een daartoe ontwikkeld nationaal resocialisatieplan dat steeds voor een periode van vijf jaar door de minister van Justitie en Politie wordt vastgesteld.