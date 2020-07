Jongeman steelt uit woning familielid tijdens bezoek

De 26-jarige Ira V. is onlangs aangehouden en in verzekering gesteld door de politie van het bureau Flora in Suriname. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal uit een woning van een familielid toen hij daar op bezoek was.

Ira heeft in de maand juni een game-box en een televisietoestel uit het huis van een familielid gestolen. Ira was enige tijd op bezoek bij dat familielid. Op een onbewaakt moment gelukte het hem de apparaten uit het huis te stelen. Hij stopte die vervolgens in zijn auto en reed weg.

Met behulp van camerabeelden is het de politie gelukt oplossing te brengen in deze diefstal. De game-box is in het bezit van Ira aangetroffen en in beslag genomen. Ira beweert dat hij het televisietoestel ergens in een goot heeft weggegooid. De game box is inmiddels terug gegeven aan de rechtmatige eigenaar.

De Surinaamse politie is nog bezig met het onderzoek omdat het vermoeden bestaat dat Ira de gestolen televisie aan iemand heeft gegeven of verkocht, meldt de afdeling Public Relations.