Invalide bejaarde vrouw overleden na val in huis

In Suriname is een invalide 72-jarige vrouw vanmiddag overleden, nadat zij met haar hoofd hard viel op de betonnen vloer in huis. De bejaarde alleenstaande, van wie het rechteronderbeen is geamputeerd, werd bewusteloos aangetroffen in een woning aan de Goede Hoopweg.

Het vermoeden bestaat dat de vrouw zou hebben geprobeerd om van de zitbank te gaan en in haar rolstoel te gaan zitten. Zeer waarschijnlijk is zij daarbij komen te vallen en hard met haar hoofd op de betonnen vloer terecht gekomen. Ze werd hevig bloedend aangetroffen.

Niet lang daarna gaf zij de geest. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast. Er zijn geen tekenen van misdrijf op het lichaam aangetroffen.