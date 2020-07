Bijna alle met corona besmette medewerkers Rosebel genezen verklaard

Haast alle met corona besmette medewerkers van goudbedrijf Iamgold/Rosebel Gold Mines (RGM) in Suriname zijn inmiddels genezen verklaard. Tot en met dinsdagvond laat waren er in totaal officeel 92 medewerkers positief getest, waarvan 86 genezen zijn verklaard. Er zijn momenteel slechts 6 actieve gevallen en de redactie van Waterkant.Net verneemt dat hun gezondheidstoestand stabiel is.

Momenteel bevinden zich 192 medewerkers van het Surinaamse goudbedrijf in overheidsquarantaines. Het volledige laundryteam van RGM is afgelopen weekend in isolatie geplaatst, nadat één van de medewerkers positief is bevonden op COVID-19. Om de laundryservice draaiende te wordt er een nieuwe afhandelwijze gehanteerd. Een truck komt op de site en haalt de laundryzakken op. De laundry wordt off-site gewassen en de volgende dag weer op de site gebracht.

Sinds de corona uitbraak begin maart in Suriname, zijn er nu meer dan 800 personen positief getest op het gevreesde virus. Er zijn dinsdag 21 besmettingen bijgekomen en 17 personen genezen verklaard. Het totaal aantal besmettingen is met de nieuwe gevallen van gisteren gestegen naar 801. Er zijn momenteel 240 actieve cases en 543 personen zijn genezen verklaard. De testresultaten van vandaag zijn nog niet bekend.