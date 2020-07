Surinam Airways garandeert cargo operatie binnen en buiten Suriname

De COVID-19 pandemie heeft de totale luchtvaartindustrie hard getroffen. Landsgrenzen en luchthavens over de hele wereld gaan bij mondjesmaat open, waardoor het normale vervoer van passagiers vooralsnog niet optimaal voortgang heeft. Dit trekt een zware wissel op de inkomsten van luchtvaartmaatschappijen. Om in deze tijd toch nog inkomsten te genereren is door vele luchtvaartmaatschappijen de focus zwaar gelegd op het vervoeren van cargo.

Surinam Airways heeft gedurende deze moeilijke en zeer uitdagende COVID-19 periode de continu√Įteit van cargo van en naar Suriname uit Amerika alsook Europa kunnen garanderen. Het wekelijks onderhouden van de luchtvracht connectie op de Mid-Atlantische route heeft gestalte kunnen krijgen na gedegen afstemming tussen de leiding van de SLM en de minister van LVV, waarbij het Surinaams belang steeds voorop werd gesteld. De bereidwilligheid om deze vrachtroutes te onderhouden dient niet onderschat te worden. Er is niet geschroomd om aan de behoeften van exporteurs, alsook de importeurs te voldoen.

De National Carrier heeft ervoor kunnen zorgdragen dat ons land als geheel niet verstoken is geweest van de broodnodige luchtvracht connecties, waarbij individuen maar ook bedrijven in staat zijn geweest goederen en de nodige covid-19 hulpmiddelen in te vliegen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat er vorige maand op een vlucht vanuit Amsterdam ( PY993/16juni ) ongeveer 5000 kg aan PPE is vervoerd in opdracht van het Academisch Ziekenhuis.

Surinam Airways zal mede vanwege haar economisch maatschappelijke verantwoordelijkheid alles in het vermogen stellen om het Surinaams volk dienstbaar te zijn en te blijven.