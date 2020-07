Rutte feliciteert Santokhi en kijkt uit naar goede samenwerking

De Nederlandse minister-president Mark Rutte heeft dinsdag de felicitaties overgebracht aan de gisteren gekozen nieuwe president van Suriname Chan Santokhi. Rutte zei uit te kijken naar een goede samenwerking.

“Zojuist een hartelijk gesprek gehad met Chan Santokhi, die deze week is verkozen tot president van Suriname. We spraken onder meer over het aanhalen van de band tussen onze landen en over de impact van covid-19. Ik wens hem veel succes en kijk uit naar een goede samenwerking” aldus Rutte op Twitter.

Inmiddels hebben de leiders van Frankrijk, Amerika, China en Brazilië de Surinaamse president-elect gefeliciteerd. Vanmiddag werden de namen van de nieuwe ministers bekend gemaakt.

