Manschappen RBT Oost positief getest op COVID-19

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat drie manschappen van het Regio Bijstand Team (RBT) Oost in Suriname, positief getest zijn op het gevreesde coronavirus. Het is nog niet bekend hoe of waar de RBT-manschappen besmet zijn geraakt.

Nadat bekend was geworden dat zij positief bevonden zijn op COVID-19, zijn de verschillende bureaus in de regio grondig ontsmet en schoongemaakt.

Collega’s die de afgelopen periode in contact zijn geweest met de besmette agenten, zijn in thuisquarantaine geplaatst in afwachting op verdere instructies van de Surinaamse gezondheidsautoriteiten.

Eerder vandaag werd ook bekend dat een medewerker van de McDonalds besmet is met corona: