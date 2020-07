Dit zijn de ministers in het nieuwe regeerteam van Suriname

Tijdens een persconferentie vanmiddag in het Marriott Hotel in Paramaribo, zijn de namen van het nieuwe regeerteam in Suriname officieel bekend gemaakt. Vice-president Ronnie Brunswijk maakte de namen van de volgende ministers bekend:

Buitenlandse Zaken – Albert Ramdin,

Binnenlandse Zaken – Bronto Somohardjo,

Defensie – Krishna Mathoera,

Openbare Werken – Riad Nurmohamed,

Volksgezondheid – Amar Ramadhin,

Financiën en Planning – Armand Achaibersing,

Arbeid en Jeugd – Rishma Kuldipsingh,

Landbouw, Veeteelt en Visserij – Prahlad Sewdien,

Justitie en Politie – Kenneth Amoksi

Regionale Ontwikkeling en Sport – Diana Poki

Economische Zaken – Saskia Walden

Natuurlijke Hulpbronnen – David Abiamofo

Transport, Communicatie en Toerisme – Albert Jubithana

Sociale Zaken en Volkshuisvesting – Hanief Ramsharan

Grondbeleid en Bosbeheer – Gracia Emanuël,

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur – Marie Levens

Ruimtelijke Ordening en Milieu – Sylvano Tjong-Ahin