Politie zoekt bestuurder Toyota Prado die doorreed na dodelijk ongeval

De politie in Suriname is op zoek naar de bestuurder van een Toyota Prado, omdat hij voorlopig als veroorzaker van de dodelijke aanrijding zaterdag op de Afobakaweg wordt aangemerkt. Daarbij kwamen de 29-jarige automobiliste Soenita Ramautarsing en haar dochter Jane Ramautarsing om het leven.

Volgens verklaring van de bestuurder van de ander betrokken auto F.J., werd hij ter hoogte van mast nummer 14 ingehaald door een Toyota Prado. De bestuurder van de Toyota Prado hield daarbij geen rekening met de tegenligger, in deze de personenauto die bestuurd werd door mevrouw Ramautarsing.

Mevrouw Ramautarsing week uit om een aanrijding te voorkomen met het gevolg dat zij op de rijhelft van de heer F.J. terecht kwam. De aanrijding die toen tussen de voertuigen van mevrouw Ramautarsing en de heer F.J. ontstond zorgde ervoor dat beide voertuigen zwaar beschadigd raakten en dat doden en gewonden vielen.

De bestuurder van de Toyota Prado, die voorlopig als veroorzaker van de aanrijding wordt aangemerkt, is doorgereden. De politie is bezig met de opsporing van de bestuurder van de Toyota Prado. De ontzielde lichamen zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie, door de politie in beslag genomen meldt de Surinaamse politie.