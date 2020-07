Commotie over dure kersen in Suriname

In Suriname is de afgelopen dagen enige commotie ontstaan over de prijs van kersen in de supermarkt. Aanleiding hiervoor is een bericht van de bekende Surinaamse supermarkt Choi’s, die op Facebook onderstaande aanbieding zou hebben geplaatst. Daarin werd een kilo kersen aangeboden voor 275 SRD (ruim 20 euro).

Het gaat hierbij om ge√Įmporteerde kersen, niet de eigen Surinaamse kers. Daarbij werd direct een vergelijking werd gemaakt met het buitenland. Een alerte Facebook gebruiker plaatste een foto van de prijs van kersen in Nederland. Daaruit is op te maken dat een kilo kersen ‘slechts’ 2,99 euro kost.

Dit werd uiteraard voer voor discussie op social media. Velen kunnen zich niet voorstellen waarom kersen zo duur moeten zijn en bestempelen het product als een ‘elite product’.

Natuurlijk bleven de grappen niet uit. Zo werd een plaatje van de Surinaamse president Bouterse gedeeld met de tekst “Ik ga die prijs van kersen omlaag brengen!‘ Op een ander plaatje staat schijfster Cynthia McLeod met de tekst “Hoe duur waren de kersen?“

Hieronder de gedeelde beelden:

De posting van Choi’s links en rechts een plaatje uit Nederland.