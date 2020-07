NTR start NPO themadag tegen racisme met documentaire ‘Wij slaven van Suriname’

De Nederlandse Publieke Omroep staat vandaag, zondag 12 juli, op tegen racisme via televisie, radio, online en on demand. Tijdens de gezamenlijke themadag ‘Nederland tegen racisme’ besteden NPO en de omroepen in tal van programma’s op verschillende manieren volop aandacht aan racisme en andere vormen van uitsluiting.

De NTR start de NPO themadag met de documentaire Wij slaven van Suriname: Anton de kom om 10:00 uur op NPO 1. De film uit 1999 van Frank Zichem gaat over het gelijknamige boek van Anton de Kom uit 1934 over het Nederlandse kolonialisme in Suriname.

NPO 1 heeft zondag in de dagprogrammering al volop aandacht voor racisme. Zondagavond wordt in De Stelling van Nederland, om 20.25 uur op NPO 1, onder leiding van Jort Kelder gedebatteerd aan de hand van de stelling: ‘Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar’. Daarna presenteert Dwight van van de Vijver een speciale uitzending van Ook Hier. Ook is er aandacht voor racisme tijdens een extra editie van Op1 om 22.05 uur, waar premier Mark Rutte te gast is bij de presentatoren Fidan Ekiz en Jeroen Pauw. Aansluitend start een nieuwe serie van Andere Tijden Sport met de aflevering ‘Van Mijnals tot Memphis en hoe Oranje kleur kreeg’.

NPO 2 zendt zondag twee kerkdiensten uit die racisme als thema hebben en besteedt aandacht aan racisme in de documentairereeks Why we hate, De Kennis van Nu en een marathon-uitzending van Andere Tijden (zaterdag). Voor de jongere kijkers is er op NPO Zapp onder meer een extra uitzending van het NOS Jeugdjournaal over racisme. Op NPO 3 staat de avond en nacht in het teken van programma’s rond racisme en discriminatie.

De radiozenders van NPO staan ieder op hun eigen manier stil bij dit onderwerp middels thema-uitzendingen, vragen van luisteraars en toepasselijke muziek. NPO 3FM, NPO FunX en ook NPO 3 bundelen op hun websites content rondom racisme onder de noemer ‘genoeg is genoeg’.

Ook de startpagina van NPO Start staat in het teken van de themadag Nederland tegen racisme. Na afloop blijft npo.nl/racisme de bestemming waar alles rond dit thema blijvend terug te vinden en te kijken is en waar het vervolg van de themadag een vaste plek krijgt.

