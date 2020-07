Moeder en dochtertje overleden na inhaalactie roekeloze bestuurder

Bij het tragisch ongeval gisteren op de Afobakaweg in Suriname, zijn een vrouw en haar dochtertje om het leven gekomen. De 29-jarige Soenita Ramautarsing knalde met haar auto op een tegenligger, nadat ze eerst moest uitwijken voor een andere tegenligger die roekeloos aan het inhalen was. Deze bestuurder is na het ongeval doorgereden.

Volgens de eerste berichten kwam de tegenligger. die een auto aan het inhalen was, op de rijhelft van het slachtoffer die daarom naar links uitweek. Ze probeerde dit daarna te herstellen door terug naar rechts te gaan, maar kwam hierbij op de rijhelft van een andere tegenligger.

Er ontstond een zware botsing, waarbij de vrouw en haar dochtertje ter plekke zouden zijn overleden. Bij het ongeval raakten ook twee inzittenden in de auto van het slachtoffer gewond, evenals twee inzittenden van de andere auto. Een van de inzittenden is in kritieke toestand opgenomen op de afdeling intensive care.

De inhaler is na het ongeval doorgereden. Het is op dit moment niet bekend of deze zich bij de politie heeft gemeld.