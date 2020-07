Mark X ‘vliegt’ in Magentakanaal tijdens lockdown

Vannacht was het weer raak tijdens de lockdown in Suriname. Deze Toyota Mark X ‘vloog’ rond 00.20u in het Magentakanaal nabij de Welgedacht C-weg.

Volgens de bestuurder gebeurde dit, nadat hij uitweek voor een tegenligger die plotseling op zijn rijhelft kwam en hij daarbij de controle over het stuur verloor. De bestuurder reed over Mangentakanaalweg, komende vanuit de richting van de Welgedacht A-weg en gaande richting de Hannaslustweg toen het mis ging.

Voordat de auto in het kanaal belandde, knalde die eerst tegen een boom aan. Door de klap scheurde de stam en staat de boom nu schuin. De bestuurder wist zelf ongedeerd uit het voertuig te komen. De Mark X raakte zwaar beschadigd. De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto uit het kanaal te takelen en af te voeren naar berging.