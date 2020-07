Kritiek van groepje Hindoestanen op NPO programma over Suriname is niet terecht

Afgelopen week is er tijdens het NPO TV programma ‘Suriname voor Nederland’ bijna 1,5 miljoen euro opgehaald, om het coronavirus in Suriname te bestrijden. De reacties op dit voortreffelijk resultaat zijn lovend. Er is echter ook kritiek; een groepje Nederlandse Hindoestanen is furieus en vindt dat er een eenzijdig beeld van Suriname werd gecreëerd. Ze vinden dat met name Hindoestanen niet in beeld waren. Maar klopt deze kritiek wel?

Natuurlijk hadden de getoonde beelden van Suriname een beetje diverser kunnen zijn. Maar op basis van andere beelden die ook hierboven te zien zijn, kan ook weer gesteld worden dat juist Hindoestanen een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het TV programma.

Aan het woord zagen we namelijk ‘key figures’: de Surinaamse arts Navin Ramdhani die het hoofd is van het team dat de corona aanpak in Suriname coördineert. Ook zijn collega, cardio-anaesthesioloog Rosita Bihariesingh-Sanchit kwam ruim aan het woord met een emotioneel betoog.

Daarnaast was Tanja Jadnansing, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Zuidoost in beeld met een testimonial. Het dankwoord was voor de toekomstige president van Suriname Chan Santokhi. Niet in beeld, maar wel een paar keer genoemd in het programma en heel belangrijk, is de accountant die ervoor zal zorgen dat het geld op de juiste plek terecht komt: Lakhisaran. Let wel allen van Hindoestaans-Surinaamse afkomst en met belangrijke functies.

Presentator en initiatiefnemer Jörgen Raymann, die zelf een gemixte Surinaamse afkomst en een vrouw met Hindoestaanse roots heeft, is geschrokken van de commotie. Het doel van het het programma was om geld op te halen om het gevreesde virus in Suriname te bestrijden. Daarbij moet afkomst niet uitmaken, want we zijn allen Surinamers. De kritiek van het groepje Hindoestanen is juist een klap in het gezicht van Navin, Rosita, Tanja en Chan aldus Jörgen tegen Waterkant.Net.

De kritiek van het groepje Nederlandse Hindoestanen is dus niet terecht als wordt gekeken naar de feiten. Dat de NPO ‘lak heeft aan Hindoestanen’ zoals de maker van onderstaand filmpje beweerd, wordt door sommigen dan ook afgedaan als complete onzin. Het is ook nog een domme uitspraak omdat de NPO niets met de inhoud te maken heeft. Oordeel zelf maar: