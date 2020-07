Inauguratie nieuwe president van Suriname op Onafhankelijkheidsplein

Op maandag 13 juli 2020 worden de president en vice-president van Suriname gekozen tijdens een buitengewone openbare vergadering van het parlement. De inauguratie van de nieuwe president van Suriname, zal op donderdag 16 juli op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo plaatsvinden.

Dat bevestigen personen die belast zijn met de organisatie. Er is gekozen voor een locatie in de buitenruimte, vanwege de strenge coronamaatregelen. Chandrikapersad Santokhi is de enige kandidaat voor deze functie. Ronnie Brunswijk is kandidaat voor het vice-presidentschap.

In verband met de COVID-19 veiligheidsregels kan het publiek de inauguratie niet bijwonen. Deze zal wel live via de televisie uitgezonden worden.