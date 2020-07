Zware EBS transformator mast komt neer op langsrijdende auto

Deze auto raakte vrijdag aan het eind van de middag zwaar beschadigd, toen een enorme transformator mast van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) op het langsrijdend voertuig neer kwam. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval rond 18.00u gebeurde aan de Talsmastraat in het ressort Houttuin.

De bestuurder verklaarde dat hij niets vermoedend in de straat aan het rijden was, toen hij plotseling een knal hoorde. Hij kwam tot de ontdekking dat het geluid werd veroorzaakt door een enorme mast, die op zijn voertuig terecht was gekomen.

De man kwam met de schrik vrij maar zijn auto is zwaar beschadigd, zoals op de foto te zien is. De politie van Houttuin heeft de schade inmiddels opgenomen en schakelde EBS in, om reparatie aan de mast te verrichten.

Hoe de mast zo uit het niets heeft kunnen omvallen is nog niet duidelijk. Een filmpje van de situatie ter plekke:

Kan gebeuren, geen persoonlijke ongelukken. Ressort HouttuinWeekend zake..🏃🏿‍♂️🏃🏿‍♂️🏃🏿‍♂️ Posted by Klaas Anthonio on Friday, 10 July 2020