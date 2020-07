Stroomrekening betalen nu ook via Uni5Pay+ app

Vanaf dinsdag 7 juli is het mogelijk om de elektriciteitsrekening ook te voldoen via de Uni5Pay+ app. Uni5Pay+ is een applicatie waarmee verschillende betalingen mobiel kunnen worden verricht, zo nu ook de elektriciteitsrekening. De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) doet deze stapt om invulling te geven aan haar beleid ter stimulering van digitaal betaalverkeer. Digitaal betalen brengt vele voordelen en meer efficiƫntie met zich mee, niet alleen voor het bedrijf maar ook voor de klant.

Digitaal betalen voorkomt lange rijen, is toegankelijk voor eenieder met een mobiele telefoon en internetverbinding, de gebruiker/klant heeft geen contant geld op zak nodig, de betaling van de elektriciteitsrekening kan vanuit elke locatie, op elk tijdstip van de dag, de verwerking van de betaling vindt, anders dan bij de bankovermaking of automatische inhouding, meteen plaats. De klant ontvangt direct een notificatie van de gepleegde transactie en er is een overzicht van alle eerdere betalingen beschikbaar. Het is de bedoeling om binnenkort ook andere digitale betaalmogelijkheden aan klanten aan te bieden.

De app kan gedownload worden of voor hen die reeds beschikken over de app, deze updaten om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe feature binnen Uni5Pay.